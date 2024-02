Zona Franca de Manaus comemora 57 anos de contribuições

Nesta quarta-feira (28) o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e a Suframa, autarquia que administra o modelo econômico, comemoram aniversário de 57 anos. Segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, as expectativas para o futuro são positivas. Ele citou como metas: atrair mais empresas para o Polo Industrial de Manaus (PIM) e atuar fortemente na integração regional.

No ano passado, as empresas do PIM faturaram R$ 161,02 bilhões de janeiro a novembro. Em dólar, o montante foi de US$ 32.22 bilhões. A média mensal de empregos está em 112.533 mil colaboradores, incluindo efetivos, temporários e terceirizados.

O superintendente da Suframa destacou o papel crucial da Autarquia para a região amazônica e para o Brasil como um todo.