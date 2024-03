Vem aí 1ª Corrida da Polícia Federal em Tabatinga

A Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, tem o prazer de comunicar a realização da 1ª Corrida da Polícia Federal em Tabatinga, a ser realizada no dia 31 de março de 2024, às 8h da manhã.

Este evento, que marca a celebração do 80° aniversário da Polícia Federal no Brasil, simboliza o compromisso contínuo com a justiça, a segurança pública e o bem-estar da população Amazonense.

A corrida, que será gratuita, terá sua largada na sede da Polícia Federal de Tabatinga, culminando no aeroporto da cidade, onde serão realizados shows musicais com bandas locais para celebrar o evento.

Para participar da corrida e concorrer às premiações e medalhas, os interessados devem realizar sua inscrição em um stand que será montado em breve. Além disso, serão oferecidas blusas do evento, disponíveis para compra a um valor simbólico de custo.

“Este evento não apenas celebra um marco importante na história da Polícia Federal, mas também reforça o vínculo entre nossa instituição e a comunidade tabatinguense. Agradecemos antecipadamente pela parceria contínua e pelo apoio do Secretariado de Relações Institucionais e de toda a Prefeitura Municipal de Tabatinga nesta iniciativa” falou um dos coordenadores.

Fonte: Comunicação policia Federal de Tabatinga