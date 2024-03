Vai iniciar o novenário a São José, padroeiro das famílias

A Paróquia Santos Anjos por meio da Comunidade São José tem a alegria de convidar a todos para um momento especial de fé e devoção: o Tríduo em Honra a São José, padroeiro das famílias. Venha se juntar a nós nessa jornada espiritual de oração, reflexão e celebração.



Acompanhe a programação:

Terço em honra a São José: 18h30; e

Santa Missa: 19h00



Agenda do Tríduo:

• 16/03/2024 – Sábado.

Tema: São José, um homem justo.

Convidados: “Setor São Gabriel”



• 17/03/2024 – Domingo

Tema: Jesus, Maria e José, nossa

família vossa é.

Convidados: “Setor São Rafael”



• 18/03/2024 – Segunda-feira.

Tema: São José, esposo de Maria,

patrono da Igreja Universal.

Convidados: “Setor São Miguel”



• 19/03/2024 – Terça-feira.

“Dia do Santo Padroeiro”

Tema: São José, um homem obediente a Deus.



“Este é um convite para você e sua família se unirem em oração, refletirem sobre a vida do nosso querido São José e receberem as bênçãos destinadas a todos nós, filhos e filhas de Deus.”



Esperamos por você!



Fonte: Pastoral da Comunicação – A comunicação a serviço da evangelização.