Tabatinga já está pronta para receber os municípios do Alto Solimões para o VI FORDIME E II G9+1

Nesta quinta feira (11) inicia no município de Tabatinga o do VI Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação/Alto Solimões (FORDIME) e do II Encontro Ampliado dos Municípios do Alto Solimões (G9 +1).

O evento de abertura será realizado hoje as 17h na Escola Estadual Conceição Xavier e reunirá Gestores de 9 Municípios do Alto Solimões: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins, bem como o Município de Juruá.

Os eventos acontecerão nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2024, e terá início às 16h em frente à Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar (GM3) com Stand dos Municípios do Alto Solimões e Juruá – AM. E às 17h cerimônia Oficial de Abertura (Atividade conjunta FORDIME/AS/AM e G9+1 do Alto Solimões – AM) na Quadra Poliesportivo da Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar (GM3). O FORDIME terá como tema: “UM CURRÍCULO, MÚLTIPLAS IDENTIDADES: O REFERENCIAL CURRICULAR DO ALTO SOLIMÕES E JURUÁ”. Haverá durante o evento: Mesa de Abertura, Oficinas, Mesa Redonda, Reunião dos Dirigentes Municipais de Educação do Alto Solimões e Juruá e Palestras.

O G9+1 terá como tema: “Visões Unificadas para o Desenvolvimento do Alto Solimões: Estratégias de Cooperação e Integração”, onde reunirá gestores dos municípios do Alto Solimões para desenvolver políticas públicas e abordar questões específicas da microrregião.

Ao final dos eventos terá a escolha da próxima sede do VII FORDIME/AS/AM) e 3ª Reunião Ordinária do G9+1 Alto Solimões – AM.

Acompanhe as imagens da Escola Conceição Xavier de Alencar onde logo mais estará realizada a cerimônia de abertura.

por: Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga