Tabatinga já conta com um Escritório Social

Nesta quinta feira (29) foi inaugurado em Tabatinga, o Escritório Social. O evento contou com a presença dos Desembargadores de Justiça do Amazonas, Yedo Simões de Oliveira, Elci Simões de Oliveira e Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, supervisora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJAM), do Juiz da 1 Vara da Comarca de Tabatinga, Edson Rosas, do prefeito Saul Bermeguy, vice-prefeito Plinio Cruz e demais autoridades locais.

O Portal Tabatinga conversou com o juiz Edson Rosas, para entendermos um pouco mais sobre o papel do Escritório Social.

Ele explicou que a proposta do Escritório Social se trata de um instrumento de ressocialização, onde aquele indivíduo que cometeu um delito e já cumpriu a sua pena tem a oportunidade de buscar um novo caminho dentro da legalidade. Ele destaca que é importante combater a reincidência e que para isso, é necessário oportunizar uma nova vida, proporcionando condições de cidadania ao apenado, a qualificação necessária para inseri-lo no mercado de trabalho.

Ele ressalta que esse instrumento também abarca a família das pessoas egressas do sistema prisional e finaliza destacando que a proposta do Conselho Nacional de Justiça é reduzir os índices de reincidência penal e tirar das mãos das organizações criminosas essas pessoas que não tem oportunidade de uma vida digna oferecida pelo estado.

O Escritório está Localizado na Rua T26, Bairro Tancredo Neves.

Por: Silvana Castelo Branco

Imagens: SECOM/Tabatinga