Tabatinga inicia comemoração dos seus o 41° aniversário com os Jogos Interbairros

Iniciaram os preparativos para o 41° aniversário de Tabatinga e a prefeitura está a todo vapor para realizar o tradicional Jogos Interbairros que já está agitando a cidade!

Confira as modalidades, venha prestigiar e torcer pelo seu bairro.

O evento esportivo contará com torneios de Futsal, Futevôlei, Vôlei de Areia, Handebol, Basquete, Queimadas, Tênis de Mesa, Xadrez, Salto em Distância, Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Dardo, e muito mais!

O Torneio será disputado entre os bairros, promovendo a integração e a competição saudável entre os moradores da cidade.

A largada será no dia 20/01, às 17:00hrs, no Ginásio GM3.

Não perca o encerramento em grande estilo, com a tradicional corrida pedestre em frente à Prefeitura no dia 01/02 às 08:00hrs, seguida pela grande final dos jogos que será realizada no Ginásio GM3 às 19:00hrs.

Vem celebrar conosco esse momento especial! #Tabatinga41Anos #JogosInterbairros