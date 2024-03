Tabatinga é referência de trânsito seguro para Letícia.

Na tarde de terça-feira, 19 de março, a Prefeitura de Tabatinga através do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga-IMTT recebeu para uma visita técnica da equipe responsável pelo setor de trânsito em Letícia para conhecer as ações do IMTT no município de Tabatinga. A comitiva era composta pelo Secretário e Autoridade de Trânsito de Letícia, Sr. Pedro Eliseo Narino Martinez, pelo Coordenador de Trânsito de Letícia, Sr. Luiz Feedy Vallejo, pelo Técnico Assessor de Trânsito, Sr. Diego Alonso Vargas e pelo Assessor de Despacho do Prefeito de Letícia, Sr. Cristian Camilo Adana. Eles foram recebidos pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Sr. Paulo Cruz, e pelo Coordenador do Instituto, Sr. Daniel Nascimento.

Durante a visita, foram discutidas as ações realizadas pelo IMTT, incluindo as ações de fiscalização nas vias do município entre outros temas. Foi um momento muito produtivo em que ambas as equipes se comprometeram a trabalhar em conjunto, abrangendo desde a educação e conscientização dos condutores até a fiscalização baseada nas leis de trânsito de cada país.

Fonte: IMTT