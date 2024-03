Saiu o edital do concurso da Prefeitura Municipal de Tabatinga 2024

Foi divulgado nesta quarta-feira (20) o Edital 003/2024 de abertura do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tabatinga, para provimento de vagas em cargos do quadro de funcionários.

Todas as etapas do concurso serão realizadas exclusivamente no município de Tabatinga e o cronograma de atividades disposto no Edital poderá sofrer alterações que serão publicadas com antecedência.

Dentre os cargos ofertados estão:

Auxiliar de serviços gerais: 150 vagas

Gari: 20 vagas

Coletor de lixo: 20 vagas

Motorista Rodoviário: 5 vagas

Agente de Trânsito: 10 vagas

Merendeira: 30 vagas

Vigia: 100 vagas

Técnico Administrativo: 100 vagas

Técnico em Enfermagem: 20 vagas

Guarda municipal Masculino: 25 vagas

Guarda Municipal feminino: 15 vagas

Enfermeiro: 10 vagas

Professor da Educação Infantil: 70 vagas

Professor do Fundamental: 60 vagas

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. O valor mínimo da inscrição é de R$35,53 e o valor máximo é R$132,27.

As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico: www.abareete.proseleta.com.br

Para maiores informações de cargos e número de vagas ofertados consulte o Edital: