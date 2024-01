Saiba como identificar cédulas de Real falsificadas

Mais de 250 mil cédulas falsas foram apreendidas no Brasil em 2023, segundo os dados do Banco Central. O valor total de fraudes, se elas continuassem circulando, superaria R$25 milhões.

A cédula de R$100 é a mais falsificada. Mais de 96 mil notas foram recolhidas em 2023. Em seguida, está a de R$200 e a de R$50.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados com mais apreensões. Só São Paulo teve mais de 88 mil notas falsas recolhidas, que somariam cerca de R$ 9,9 milhões em fraudes.

Para evitar prejuízo, é importante que as pessoas saibam identificar as notas verdadeiras, disse a diretora de Relacionamento do Banco Central, Carolina Barros. Em caso de suspeita, o comerciante pode se negar a receber.

Algumas orientações para identificar uma cédula falsa são: observar a marca d’água, colocando contra a luz a faixa holográfica nas notas de R$50 e R$100 e, observar o número que muda de cor, por exemplo na nota de R$20. As notas também possuem áreas com alto-relevo.

Fonte: Radio Agência