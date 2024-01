Rivais em Parintins, Caprichoso declara apoio à ‘cunhã-poranga’ do Garantido, Isabelle Nogueira, no paredão do BBB: ‘Pelo nosso Amazonas’

O boi-bumbá Caprichoso declarou apoio inédito à Isabelle Nogueira, ‘cunhã-poranga’ do boi Garantido, indicada ao paredão do BBB 24, na segunda-feira (29). Os bois são rivais no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, mas a rivalidade foi deixada de lado na campanha para que ela permaneça na casa.

Na publicação feita nas redes sociais, o Caprichoso traz uma imagem de Isabelle com os dizeres “#FicaIsabelle” e “Pelo nosso Amazonas, Pela Nossa Cultura”.

“Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi- Bumbá de Parintins”, diz a legenda da publicação feita na página oficial do boi Caprichoso em redes sociais.

Nos comentários da publicação, o perfil oficial da Isabelle Nogueira exaltou a união entre os bois Garantido e Caprichoso em prol da cultura do Amazonas.

Isabelle Nogueira foi indicada ao sexto paredão do BBB 24 pelo líder da semana, MC Bin Laden, no último domingo (28). Além dela, Alane, Juninho e Luigi também estão no paredão.

Assim como nas últimas semanas, o público deve votar em quem quer que permaneça na casa.

Fonte: G1 Amazonas