Prouni: entrega de documentos em faculdades encerra nesta terça

Esta terça-feira é o último dia para os aprovados na primeira chamada do Prouni entregarem os documentos na universidade para comprovar as informações repassadas na inscrição do processo, de acordo com o Ministério da Educação.

São os documentos de identificação do aluno e dos familiares e comprovantes de residência e renda. A entrega pode ser feita presencialmente ou pela internet.

A lista de aprovados está disponível no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As instituições de ensino deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema do Prouni até 23 de fevereiro.

O processo seletivo do Prouni 2024 tem duas chamadas. Essa de agora foi divulgada dia 6 de fevereiro. A segunda vai ser no dia 27 de fevereiro.

Fonte: Radio Agência