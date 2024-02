Prefeito de Letícia inicia agenda na Coreia do Sul

O prefeito de Letícia Elquin Uni Heredia, está na Coreia do Sul como integrante da delegação colombiana, convidada pelo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Serão 13 reuniões e um seminário sobre inversion y alianzas estrategicas y la imposicion de uma ofrenda floral. As atividades vão ser realizadas nas cidades coreanas de Seul, Songdo e Distriro de Pangyo.

Nesta segunda (26) inicia a jornada de atividades com a Agencia de Promoção de Comercio e Inversões da Coréia. Posteriormente a delegação colombiana se reunirá com autoridades da Administração Metropolitana de Seul para conhecer sobre as boas práticas em relação a planificação urbana da agua e discutir possíveis iniciativas de cooperação entre as cidades.

O dia finaliza com um seminário de inversion y Networking organizado conjuntamente pela baixada colombiana e WeGO, onde os mandatários irão expor seus planos e principais projetos para a atração de inversão de suas cidades.

Fonte: El Tiempo