Parabéns Benjamin Constant pelos seus 126 anos

O município de Benjamin Constant completa hoje dia 29 de janeiro, 126 anos e em comemoração a essa data especial, amanhã (30) a cidade vai receber centenas de visitantes para a grande festa que vai acontecer no Centro de Convenções, Alcino Castelo Branco, ou Bumbódromo como é conhecido popularmente.

Todos já estão em contagem regressiva para a grande final da 2 edição do Senhorita Benjamin 2024. Quem será a próxima representante da beleza e elegância benjaminense?

Você já escolheu a sua candidata preferida?

Lembrando que após a escolha da senhorita Benjamin, vai acontecer a tradicional queima de fogos em comemoração a data e claro, o tão esperado show do cantor Pablo.

Parabéns Benjamin Constant pelos 126 anos de história no Alto Solimões, nós do Portal Tabatinga desejamos que essa cidade acolhedora e cultural, continue crescendo e proporcionando o bem estar de todos os moradores, pessoas simples e guerreiras que fazem parte do desenvolvimento desse município querido.

Conheça agora as 10 belas jovens que estão concorrendo ao titulo.