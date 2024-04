O portal Tabatinga homenageia profissionais do Alto Solimões que se destacam em suas profissões

A nossa primeira homenageada de hoje é natural de São Paulo de Olivença, atuou como professora por mais de 10 anos no Instituto de Natureza e Cultura, unidade de uma das mais importantes universidades da nossa região, Ufam. Já são mais de 20 anos exercendo a função de professora de Língua Portuguesa e Produção Textual. Nesse meio tempo, Ligiane lecionou na capital e no interior do Estado, em escolas públicas e privadas, universidades públicas e privadas, o que lhe confere vasta experiência no campo da docência.

Atualmente, é professora de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras (Flet), na UFAM, em Manaus; já orientou (e orienta) Trabalhos de Conclusão de Curso, Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão, além de atuar como consultora educacional, vice-coordenadora do curso de Letras, palestrante, revisora e redatora.

As mais de duas décadas atuando como professora em nosso estado deram à Ligiane, a possibilidade de levantar dados relacionados às necessidades das pessoas quanto ao conhecimento de aspectos da língua portuguesa. Diante disso, recentemente, a professora criou um perfil profissional no instagram (@profligianepessoa), para compartilhar dicas que possam ajudar as pessoas a sanarem suas dúvidas em relação a elementos da gramática e da produção de textos orais e escritos.

“O perfil foi criado para que as pessoas possam se sentir estimuladas a conhecer e usar de forma cada vez mais eficaz a nossa querida língua portuguesa para se comunicar melhor, tanto na modalidade escrita, quanto na modalidade falada.” Diz Ligiane.

“Como professora, já realizei muitos sonhos pessoais, mas, principalmente, profissionais, vendo meus alunos do Ensino Fundamental II da zona leste de Manaus serem aprovados nas universidades públicas, orientando alunos do Ensino Superior da capital e do interior do Estado em seus TCCs, PIBICs, projetos de Mestrado e também contribuindo para que fossem aprovados em concursos públicos. A realização deles é a minha também! ” Salienta a professora.

Nós, do Portal Tabatinga, queremos parabenizar essa grande profissional que desempenha com muita ética e responsabilidade o ato de ensinar e compartilhar informação necessária aos alunos e dessa região.

Por Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga