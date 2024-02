Mudança de data do desfile das escolas de samba não atrai público ao Sambódromo de Manaus

Com datas antecipadas em 2024, as escolas de samba do grupo especial de Manaus passaram pelo Sambódromo, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, neste sábado (3) e na madrugada deste domingo (4). A proposta de antecipação, no entanto, não teve o efeito esperado, e as escolas desfilaram com arquibancadas vazias.

A Liesa-AM (Liga Independente das Escolas de Samba do Amazonas) reivindicou que o desfile ocorresse uma semana antes do sábado gordo de Carnaval para atrair mais público, mas o resultado se manteve como nos últimos anos: arquibancadas e mesas vazias.

O desfile começou com as arquibancadas praticamente vazias. Nem o espaço reservado para a torcida da Escolas de Samba Unidos do Alvorada, a primeira a desfilar, ficou lotado. Em seguida, desfilaram Andanças de Cigano e Vila da Barra. Como as escolas não tem um público fiel, nenhum setor de arquibancadas estava lotado.

No desfile de Manaus, historicamente, cada escola de samba tem pelo menos um setor das arquibancadas para sua torcida. Muitos torcedores só comparecem ao sambódromo pouco antes do horário do desfile de sua escola.

Foi o que fez a torcida da Reino Unido da Liberdade, a quarta escola a desfilar, entre meia noite e 1h10. Durante o desfile da escola da zona sul, o sambódromo teve o seu melhor público, mas apenas dois setores de arquibancadas ocupadas pela torcida verde e dourada ficaram lotados.

A intenção da Liesa era exatamente o contrário: atrair mais público, que vinha caindo ano a ano. Segundo a Liga, as datas dos desfiles em Manaus competiam com os desfiles do eixo Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo. A justificativa é de que muitas vezes os amazonenses preferiam viajar para outros estados ou até mesmo assistir pela televisão a prestigiar o Carnaval no sambódromo.

Fonte: Amazonas Atual