Manaus registra mais de 900 casos de dengue em menos de dois meses

A nova edição do Informe Epidemiológico das Arboviroses, com números de casos de dengue, zika, chikungunya e oropouche registrados em Manaus, divulgado nesta quinta-feira (15), contabiliza 18 casos novos de dengue, totalizando 923 casos, confirmados por critérios laboratoriais, clínicos e/ou clínico-epidemiológicos e registrados neste ano. Outros 456 casos suspeitos foram notificados, somando 4.742 neste ano, dos quais 3.819 em investigação.

Não houve registro de novos óbitos por dengue, permanecendo um caso, e outros três estão sendo investigados.

Segundo a publicação, também não houve novos registros de zika, que soma quatro casos confirmados no município neste ano. Foram notificados três casos suspeitos da doença na última semana, sendo 29 o total de notificações em 2024. Dezesseis casos estão atualmente em investigação. Não há óbitos confirmados ou em investigação pela arbovirose no município neste ano, até 10 de fevereiro

Ao lado das medidas de vigilância, prevenção e controle, realizadas pela Semsa Manaus de forma permanente e reforçadas no período das chuvas, mais favorável à proliferação dos mosquitos vetores das arboviroses, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta o papel importante da população na prevenção e combate às doenças, com a identificação e eliminação de possíveis criadouros nos quintais e no interior das residências.

