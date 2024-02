Manaus inicia vacinação de crianças contra dengue

A cidade de Manaus inicia, nesta quinta-feira (21), a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. Entre aquelas previstas no planejamento do Ministério da Saúde, a capital do Amazonas era a única que ainda não havia dado o pontapé inicial na imunização dessa faixa etária.

Até agora, nove estados já tinham começado a aplicar as doses do imunizante: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

O primeiro lote, com 712 mil vacinas, foi distribuído para 315 municípios de dez estados. Essa remessa atende a 60% das 521 cidades selecionadas, e a previsão é que as demais recebam até meados de março.

As vacinas são destinadas a regiões com municípios de grande porte, e alta transmissão de dengue nos últimos dez anos. Também foi levado em conta que a população residente igual ou maior a 100 mil habitantes.

Com o recebimento previsto de 6,5 milhões de doses em 2024, o Ministério da Saúde garante a proteção de todo o público-alvo, crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer esse imunizante no sistema público de saúde.

Fonte: Radio Agência