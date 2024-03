Mais de 2 milhões de crianças e jovens não têm acesso à água potável

No Dia Mundial da Água, o Unicef destaca um dado preocupante para o país. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado à água potável no Brasil. Os dados são de uma análise feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância com base no Censo 2022, do IBGE.

O Unicef afirma que o problema afeta os direitos de meninas e meninos e que é urgente garantir investimentos para o acesso adequado a esse serviço essencial para toda a população.

As marcas da desigualdade brasileira também estão nos números do acesso à água. Rodrigo Resende, Oficial de Água, Saneamento e Higiene do UNICEF no Brasil, ressalta que crianças negras, indígenas e das regiões Norte e Nordeste do país são as mais afetadas. Os 15 Estados com maiores percentuais de crianças e adolescentes privados do acesso à água estão nessas regiões.

O oficial do Unicef afirma que a privação do acesso à água e saneamento impacta de forma importante a saúde e o desenvolvimento dessas crianças e jovens. Rodrigo Resende observa que o problema se torna ainda mais preocupante num contexto de mudanças climáticas, com as ocorrências das ondas de calor registradas no país.

Para enfrentar a situação, o Unicef recomenda políticas integradas de acesso à água, saneamento e higiene, priorização de investimentos no fortalecimento do serviço, em especial nas áreas rurais e comunidades tradicionais.

Fonte: Radio Agência