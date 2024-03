Itens oficiais do Boi Bumbá Mangangá assinaram novo contrato

A associação Folclórica Boi Bumbá realizou na última sexta-feira (22) em Benjamin Constant, a assinatura dos contratos dos itens oficiais e coreógrafo da nação Verde e Branca. O evento ocorreu na Casa da Mãe Gestante no tradicional bairro da Cohabam, e contou somente com a presença da diretoria atualmente presidida por Michel graça, Presidente e

Marinez Binda, Vice-presidente e dos itens da associação.

Esse ano houveram algumas mudanças nos itens oficiais.

Acompanhe a lista oficial dos itens do Boi Mangangá.

Karla Brasil – Rainha da Marujada

Dayra Clara – Índia Branca

Thalia Araújo – Morena Bela

Thaina Barbosa – Rainha do Folclore

Kedla Simone – Porta Estandarte

Alecia Cabral – Sinhazinha da fazenda

Clara Yasmin – Cunhã Poranga

Otávio Salfrei – Pajé

Fundada por Raimundo Dimas no bairro da Cohabam em Benjamin Constant, a Associação Folclórica Boi-bumbá Mangangá, faz parte do Festival Folclórico do município e tem como oponente o Boi-bumbá Corajoso do também tradicional bairro de Coimbra.

Parabéns a todos os itens oficiais da nação Verde e Branca, desejamos sorte e um excelente trabalho de construção e desenvolvimento para a grande festa de 2024.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga