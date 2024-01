Inscrição para o ‘Enem dos concursos’ começa nesta sexta-feira; nove cidades do AM serão locais de provas

A inscrição para o Concurso Nacional Unificado (CPNU) – o “Enem dos concursos” começou nesta sexta-feira (19). No Amazonas, nove municípios estão entre os locais de prova. Saiba como se inscrever.

‘Enem dos concursos’: veja os salários previstos para cada uma das 6,6 mil vagas ofertadas

Há vagas para candidatos de nível médio e superior. As vagas do CPNU são divididas em oito blocos temáticos.

Ao todo, a seleção vai designar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.

As provas serão simultâneas em 220 cidades de todo o Brasil no dia 5 de maio. A Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação da prova.

As inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro de 2024.

Com a prova unificada, os candidatos vão poder concorrer a várias vagas (de uma mesma área de atuação) em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição (R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para nível superior).

Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma Gov.br. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos.

No momento da inscrição, o candidato vai escolher um dos oito blocos temáticos.

As prova será aplicadas simultaneamente em 220 cidades de todo o Brasil. No Amazonas, nove cidades foram selecionadas como locais de provas. São elas:

Coari

Itacoatiara

Lábrea

Manaus

Manicoré

Parintins

São Gabriel da Cachoeira

Tabatinga

Tefé

Na Região Norte, as provas serão aplicadas em 39 municípios, sendo dois no Acre, nove no Amazonas, três no estado do Amapá, 16 no Pará, quatro em Rondônia, dois em Roraima e três no Tocantins.

Fonte: G1 Amazonas