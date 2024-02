Governador do AM assina decreto que mantém escolas cívico-militares na rede de ensino

O governador Wilson Lima assinou o decreto que institui o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares (Pecim) na rede pública de ensino do Amazonas. A medida ocorreu na terça-feira (27) e atendeu o pedido da deputada estadual Débora Menezes.

Em julho do ano passado, o governo federal anunciou o encerramento do programa. A decisão, em conjunto ao Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Defesa tomada pelo presidente Lula, foi tomada pelo presidente Lula, com o objetivo de pôr fim a uma das prioridades do governo Bolsonaro.

À época, o governador do Amazonas afirmou a pretensão de manter o modelo cívico-militar na rede pública de ensino no estado.

No Amazonas, há sete escolas neste modelo, sendo seis em Manaus e uma no município de Tabatinga, a Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar: Escola fazia parte do modelo desde 2022.

