Estudantes do IFAM Campus Tabatinga se destacam-no ENEM

Parabéns a todos os estudantes do IFAM Polo Tabatinga pelo excelente resultado conquistado no ENEM. Os alunos obtiveram ótimas notas na redação, demonstrando talento, dedicação e foco no futuro.

Acompanhe agora os alunos que se destacaram:

1. Maria Fernanda da Silva Pimentel, egressa do Curso Técnico em Meio Ambiente.

2. Tiago Caleb Nieto Bitencourt, egresso do Curso Técnico em Agropecuária.

3. George Garcia da Cruz, egresso do Curso Técnico em Meio Ambiente.

3. Rafael de Carvalho Maronês, egresso do Curso Técnico em Administração.

4. Clara Francisca Rodrigues de Oliveira, egressa do Curso Técnico em Meio Ambiente.

5. Flávia Christina Sena da Silva, egressa do Curso Técnico em Administração.

6. lago de Souza Reis, egresso do Curso Técnico em Meio Ambiente.

7. Daniel Andrade Graça, egresso do Curso Técnico em Meio Ambiente.

8. Rafael de Carvalho Maronês, egresso do Curso Técnico em Administração.

Fonte: @ifamcampustabatinga

#ENEM2023 #tabatinga #amazonas