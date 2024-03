Escola Estadual Cívico-Militar Raimundo da Silva Carvalho realiza Formatura de Entrega de Patente aos alunos da instituição.

Nesta última sexta-feira (22), a equipe da Polícia Militar do Projeto Social da PMAM, Projeto Escola Segura, Aluno Cidadão (PESAC), realizou a Cerimônia de Entrega de Patente aos alunos da Escola Estadual Cívico-Militar Raimundo da Silva, do turno Vespertino.

A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, além da equipe pedagógica e familiares dos discentes patenteados.

O Projeto PESAC tem como objetivo resgatar valores de civismo, disciplina, hierarquia, cidadania e respeito no ambiente escolar, proporcionando assim uma escola segura e propícia ao processo de ensino-aprendizagem, além de ser um projeto de inclusão sócio-educacional, que tem se destacado, apresentando resultados positivos na mudança comportamental dos alunos.

A Polícia Militar reafirma o seu compromisso com a educação e com a sociedade, trabalhando em prol da melhoria e expectativa de vida dos alunos, visando tornarem-se cidadãos com valores éticos e morais.

Fonte: 8°BPM

Imagens: Escola Raimundo Carvalho