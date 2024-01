Em Letícia aconteceu o 1º encontro com instituições para discutir sobre saúde mental

Após dois suicídios no início de 2024 na cidade de Leticia, a Procuradoria e a Defensoria do Publica, se reuniu com o prefeito Elquin Uni e esquipe de governo, juntamente com todas as instituições da cidade, com o objetivo de traçar um novo caminho em relação ao bem-estar mental de todos os habitantes.

As políticas públicas de saúde mental estão em discursão devido ao grande número de suicídio no decorrer de 2023 e os dois ocorridos na primeira semana de 2024.

Infelizmente essa não é uma realidade somente do pais vizinho, é uma realidade também em nossa região e que precisa de ações urgente.