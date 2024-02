Em homenagem e apoio a Cunhã Isabelle Nogueira, a Scandalos Dance realiza festa temática

Neste sábado dia 10 de fevereiro na Scandalos Gastrodance, vai acontecer um grande evento em apoio a nossa Cunhã Isabelle Nogueira que participa do BBB 2024.

A Tríplice fronteira também apoia e une forças para que Isabelle reconheça o grande amor que temos pelos Boi Garantido e Caprichoso.

Somos fãs e estamos na torcida pela nossa representante amazonense!

Todos estão convidados para este grande evento, onde serão registradas fotos no pôster de @isabellenogueiraoficial, o evento vai contar também, com várias atrações típicas da nossa região e a grande disputa para a escolha da melhor Cunhã Poranga da tríplice fronteira com a Premiação de R$500 reais.

Você não vai ficar de fora dessa grande festa temática em apoio a nossa Cunhã Isabelle Nogueira.

A número 1 da fronteira aguarda você nessa grande festa tribal.