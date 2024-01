Defensoria inaugura sede em Tabatinga para atender público do Alto Solimões, no AM

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) inaugurou na última sexta-feira (12), a sede do Polo do Alto Solimões, com o objetivo de fortalecer o acesso à Justiça gratuita na região e oferecer mais conforto aos assistidos.

A solenidade contou com a presença do defensor público-geral, Ricardo Paiva, do vice-prefeito de Tabatinga, Plínio Cruz, do prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, do procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento, além de defensores que atuam no polo e autoridades.

A nova sede do Polo do Alto Solimões fica localizada na Rua Coronel Berg, s/n°, no bairro Comunicação. O local conta com guichês de atendimento, salas multifuncionais, banheiros e rampas com acessibilidade.

O Polo do Alto Solimões foi o quinto a ser instalado pela Defensoria, em novembro de 2019, e desde então já registrou mais de 48 mil atos de atendimentos. Agora, com estrutura própria, a proposta é fortalecer esses atendimentos, assegurando comodidade, conforto e segurança aos assistidos e servidores.

Atualmente, a unidade alcança cerca de 210 mil pessoas na região, atendendo as mais diversas demandas nas áreas de Família, Criminal e Cível.

