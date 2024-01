Conheça o projeto Rock in Rio Javari

O professor do Instituto de Natureza e Cultura- UFAM/Campus Benjamin Constant, Daniel Santos, proponente do projeto Rock in Rio Javari, fala com o Portal Tabatinga sobre o grandioso projeto que foi aprovado junto a secretaria de Cultura do Estado do Amazonas.

Daniel explica que o projeto foi submetido pelo edital 007/2023, edital de chamamento público de fomento as artes e cultura.

O projeto Rock in Rio Javari, vai contar com o recurso da Lei Paulo Gustavo, 195/ 2022, destinado para o financiamento de projetos culturais, apoio e manutenção de espaços culturais, capacitação, entre outras ações.

Santos destaca a importância dos professores e parceiros do projeto, Gerson Luzeiro, Max Pinheiro, Crispim Neto e fala que a ideia do projeto iniciou a partir de uma conversa entre eles e que o nome é em alusão ao rio Javari, um dos principais afluentes do município.

Ele destaca também que o projeto, não vai focar apenas no festival de shows com bandas locais, ele também terá um apelo voltado as questões ambientais, onde no primeiro momento será realizado um trabalho com os alunos do ensino fundamental, onde os mesmos serão motivados a realizar painéis abordando temas sobre o meio ambiente, posteriormente os trabalhos serão apresentados nos dois dias de festival e os melhores painéis serão premiados, como forma de incentivo aos alunos. Outros artistas da área da pintura, do artesanato, também terão a oportunidades de oferecerem seus produtos em uma feira que será montada durante os dias de eventos.

As datas para a realização do evento ainda estão sendo definidas.

Parabéns professor Daniel e demais professores da UFAM Campus Benjamin Constant por esse lindo projeto que oportuniza aos artistas locais mostrar a sua arte, envolvendo a juventude com a importância as questões ecológicas.