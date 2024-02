Conheça o novo pajé da Agremiação Folclórica Boi Mangangá

O benjaminense Otavio Salfrei é o novo Pajé do Boi Mangangá do tradicional bairro da cohabam.

Otavio conta que a sua história com a agremiação vem de longa data, desde criança, já participava dos ensaios onde iniciou seu amor pelo boi, já que alguns itens, faziam parte de sua família e a torcida era grande.

Salfrei conta que em 2016 passou a ser coreografo dos itens oficiais da Nação Verde e Branca e em 2017 passou a ser item substituto do pajé.

Ele fala com emoção quando soube que seria o pajé oficial do Boi Mangangá, e conta que foi realizada uma reunião com a nova diretoria presidida por Michel Graça e Marines Bindá juntamente com os demais itens do Boi, onde houve uma votação para que ele fosse o novo item da agremiação, substituindo Isaias, mais conhecido como Badu. Vale destacar que Badu, defendeu o item por quase duas décadas e sempre brilhou em suas apresentações, nos despedimos desse grande artista com muita gratidão.

Parabéns Otavio Salfrei por essa conquista te desejamos sorte nessa nova história junto ao Boi Mangangá, sem duvida, vai somar muito com seu talento incontestável.

Lembrando que Otavio Salfrei também é o Pajé da Onça pintada, iniciou como item oficial da nação vermelha e branca em 2023.

Por: Silvana Castelo Branco