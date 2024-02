Conheça a nova senhorita Benjamin Constant

Ontem (30) aconteceu a grande festa em comemoração aos 126 anos do município de Benjamin Constant, o evento foi realizado no Centro de Convenções Alcino Castelo Branco, conhecido popularmente como bumbódromo. Um dos momentos mais esperado da festa, foi a escolha da Senhorita Benjamin e quem conquistou a coroa de 2024 foi a jovem Mayna Azevedo Saldanha de 18 anos, moradora do bairro Castanhal, o segundo lugar ficou para jovem Dhafylla Karolina de 19 anos, moradora do bairro Colônia II e o terceiro lugar ficou com Evelly Barros de 16 anos, moradora do bairro Alzenir Magalhães.

Moradores e visitantes compareceram em peso no evento que foi sucesso de público. Após a coroação da nova soberana da beleza do município, aconteceu o tão esperado show do cantor Pablo, o rei da sofrencia.

Parabéns Mayna Azevedo pela conquista e a todas belas jovens que participaram dessa linda experiência, e claro, parabéns Benjamin Constant pela linda festa.

Silvana Castelo Branco/produtora Portal Tabatinga