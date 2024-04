Conheça a nova Miss Tabatinga 2024

No último sábado, 13 de abril, o Centro Cultural de Tabatinga foi palco do tradicional concurso Miss Tabatinga 2024. O evento contou com a participação de sete belas candidatas, todas em busca da cobiçada coroa. No entanto, quem brilhou e conquistou o título de Miss Tabatinga 2024 foi Sianne da Silva Rocha. Michele Fabiane conquistou o segundo lugar, Natalia Lima o terceiro e a candidata Fabiane Gomes, foi eleita Miss Simpatia do concurso.

A abertura do evento foi marcada pelo pronunciamento do prefeito Saul Bermeguy, seguido pela entrada das misses anteriores, incluindo Paula Caldas, Juliana Oliveira e Thais Tenazor, vencedora do concurso em 2023. Cada uma delas deslumbrou o público com trajes de gala e típico, representando diferentes manifestações culturais do brasil como o frevo, o samba e o folclore local.

As sete candidatas desfilaram em quatro categorias: esporte, traje de banho, traje típico e traje de gala. A vencedora do concurso se destacou desde o início da competição, especialmente com seu traje típico que representava a lenda do Uirapuru e com o seu deslumbrante vestido de gala assinado pelo estilista benjaminense Andres Estevão.

O momento mais tenso para as participantes foi a etapa das perguntas, na qual Sianne se destacou ao responder com segurança e objetividade. Agora, ela se prepara para representar o Brasil no Festival da Confraternidade Amazônica, que acontecerá em Leticia, na Colômbia, de 15 a 20 de julho.

Sianne tem 17 anos é filha de Aldair Magalhães Rocha e Silvane Santos da Silva, estuda na Escola Cívico Militar Conceição Xavier de Alencar e é moradora do bairro Vila Verde.

Em uma entrevista ao Portal Tabatinga, Sianne compartilhou suas expectativas para a sua participaçao no Festival da Confraternidade Amazônica: “Acredito que meu maior desafio será a dança, mas me esforçarei ao máximo para aprender todas as coreografias e representar com excelência a cultura do meu país”, respondeu emocionada.

Nós do Portal Tabatinga parabenizamos nossa Miss Tabatinga Sianne e desejamos a ela sorte nos próximos concursos. Também queremos parabenizar a primeira e segunda princesas, Michele e Natália, assim como todas as participantes pelo esforço e dedicação, todas são lindas e brilharam neste evento tão especial.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga

Imagens: Silvana Castelo Branco/ Otto Farias