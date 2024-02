Confira resultados dos jogos de futebol do fim de semana

E vamos começar com os resultados do sábado (24). Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Botafogo venceu o Audax por 2 a 0 e o Vasco bateu o Volta Redonda por 2 a 1.

No Catarinense, o Figueirense venceu o clássico com a Chapecoense em 1 a 0, já Joinville e Criciúma ficaram no 0 a 0. No Matogrossense, Cuiabá e Nova Mutum ficaram no 2 a 2. No Mineiro, América e Atlético empataram em 1 a 1. Campeonato Paulista, o Bragantino venceu e Ituano em 0 a 0, Novorizontino bateu Água Santa em 1 a 0, o Palmeiras passou pelo Mirassol por 3 a 1 e o Santo André e Inter de Limeira ficaram no 0 a 0. Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Sport por 1 a 0, o Central perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0.

Neste domingo (25), tivemos Copa Ouro de futebol feminino, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0. No baiano, o Bahia passou pelo Juazeirense 2 a 1, o Vitória venceu o Atlético Alagoinhas em 3 a 0.

Taça Guanabara, principal jogo da rodada, o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 2 a 0.

No Gaúcho, o Internacional bateu o Grêmio por 3 a 2. No goiano, o Atlético venceu o Goianésia por 5 a 1, o Goiás bateu o Goiatuba por 2 a 1. No Paulista, o Santos passou pelo São Bernardo por 2 a 1, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu a Portuguesa por 2 a 1, o Guarani ficou no empate com o São Paulo em 1 a 1 e o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0.

E para fechar, Copa do Mundo de Beach Soccer, em Dubai, nos Émirados Árabes, o Brasil venceu a Itália por 6 a 4 e conquistou o hexacampeonato da competição.

Fonte: Radio Agencia