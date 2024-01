Concurso unificado: como escolher as vagas?

O Concurso Público Nacional Unificado oferece 6.640 vagas em 21 órgãos, com cerca de 170 opções de especialidades. Tantas opções nos levantam uma questão: como saber qual o cargo mais adequado?

Em primeiro lugar, o candidato precisa escolher um entre os oito editais, divididos por blocos temáticos. Sete editais são divididos por áreas de formação de nível superior. Há, também, um edital para cargos de nível médio e para quem fez cursos técnicos.

Escolhido o edital, o candidato deve fazer a opção pelos cargos e especialidades a que deseja concorrer, sempre dentro de um mesmo bloco temático. Ou seja, só é possível se inscrever em um único edital, já que todas as provas ocorrerão no mesmo dia: 5 de maio.

No momento da inscrição, é necessário indicar a ordem de preferência pelos cargos. O candidato pode escolher todos os cargos e especialidades disponíveis em um bloco temático, mas é importante observar as características e exigências de cada um, como a necessidade de formação específica.

Os oito editais trazem as exigências, remuneração e descritivo das funções de cada cargo.

No momento da inscrição, também é preciso escolher a cidade das provas. Ao todo, são 220 municípios, em todos os estados.

Todas as informações sobre o concurso podem ser conferidas no portal do Concurso Nacional Unificado.

fonte: Radio Agência