Concurso Público Unificado: oito editais e 6.640 vagas

O governo detalhou nesta quarta-feira (10) como vai funcionar o Concurso Público Nacional Unificado, que também está sendo chamado de “Enem dos Concursos”.

O concurso está dividido em oito blocos temáticos. Alguns mais voltados para áreas de exatas e outros de humanas, por exemplo. Dentro de cada bloco, o candidato pode elencar as preferências dos cargos para sua nomeação. Ou seja, escolher mais de uma opção, num esquema parecido com o Enem. Vários cargos não pedem formação em uma área de conhecimento específica.

O bloco que tem mais vagas é o de “Gestão Governamental e Administração Pública”, com quase 1750. Ao todo, vão ser 6.640 vagas em órgãos públicos federais. As provas vão ocorrer no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo país. A expectativa é que 3,5 milhões de pessoas participem da seleção.

São oito editais no total. Cada um relacionado a um bloco temático, incluindo um específico para cargos de nível médio. Neles, estão todos os detalhes, inclusive os salários de cada cargo. A banca responsável pelas provas é a Fundação Cesgranrio.

Como esse concurso tem novidades, a ministra da Gestão e Inovacao em Serviços Públicos, Ester Dweck, orienta que os candidatos leiam todos os editais com muita atenção. A ministra também disse que o desejo do governo é que o serviço público tenha a cara do Brasil.

Fonte: Radio Agencia