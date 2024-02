Comemoração dos 69 anos de Atalaia do Norte inicia no município

Na noite do último domingo (18), a cidade de Atalaia do Norte, deu início às c0memoraçoes de seu 69º aniversário de Emancipação Política.

A abertura oficial da Semana dos Jogos, contou com a presença de autoridades de Atalaia do Norte e Benjamin Constant, também estiveram presentes no evento, além de vereadores dos dois municípios e uma multidão entusiasmada, que lotou o Ginásio Prof. Lucival Brotas, espaço onde irá acontecer os jogos.

A agremiação folclórica Boi Manganga do município de Benjamin Constant, abrilhantou a festa com os itens oficiais da nação verde e branca, um show de beleza e talento.

O evento contara com uma programação diversificada, ao longo dos próximos dias, os moradores e visitantes de Atalaia do Norte, poderão desfrutar de uma programação repleta de atividades esportivas e culturais em comemoração ao aniversario 69 do município.