Comandante do CFSOL 8 Bis homenageia profissionais da comunicação de Tabatinga

O Tenente-Coronel Ribeiro Junior, Comandante do Batalhão de infantaria de Selva Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, realizou uma homenagem aos profissionais da comunicação em alusão ao dia do repórter comemorado nesta sexta feira (16).

Estiveram presentes profissionais do rádio, TV e claro, o Portal Tabatinga esteve presente representado pela nossa produtora Silvana Castelo Branco.

Na ocasião, o Comandante destacou a importância do trabalho realizado por todos nós profissionais que atuam na comunicação da região e afirmou, que apesar de todos os problemas de conexão e logística que vivenciamos no Alto Solimões, realizamos um trabalho fundamental para a população na divulgação dos eventos culturais, das notícias, das importantes Ações realizadas no município e também dos eventos realizados no Batalhão. Ele reafirma a parceria do CFSOL 8 BIS com a imprensa local e presenteia cada profissional com um certificado e uma escultura em madeira com o símbolo do Batalhão.

Nós do Portal Tabatinga, gostaríamos de agradecer ao Comandante Ribeiro Junior, em nome de todos os profissionais da comunicação em especial aos repórteres da nossa região, pelo valoroso gesto em reconhecimento ao nosso trabalho, sem dúvida, um dia especial que ficará marcado para sempre.

Feliz dia do repórter!

Por: Silvana Castelo Branco