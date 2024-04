Certificado de vacinação contra Febre Amarela segue com emissão somente via ‘Meu SUS Digital’, diz FVS-AM

O Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (CIVP) continua a ser emitido somente via ‘Meu SUS Digital’, conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O documento, credenciado pela Anvisa, é exigido para entrada em alguns países tropicais, para comprovar a imunização contra a doença.

A FVS-RCP deixou de emitir o documento no formato presencial desde 2023. A mudança de regras está disponível no sistema de emissão do CIVP.

Conforme a Anvisa, os registros de vacinação de febre amarela, realizados nos postos de vacinação, são gerados automaticamente com o certificado no ‘Meu SUS Digital’.

Além de ser um requisito regulatório, o CIVP também serve como um lembrete para os viajantes sobre a importância da vacinação antes de embarcar em uma viagem.

Onde emitir o CIVP

Os viajantes que buscam obter o CIVP contra Febre Amarela devem acessar o ‘Meu SUS Digital’ e seguir as instruções para emissão do documento, disponíveis no site do Governo Federal e no próprio aplicativo, que prevê a informatização e integração dos dados de saúde.

Fonte: G1 Amazonas