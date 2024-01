Caso Bruno e Dom: ‘Colômbia’ e Jânio de Freitas são transferidos de Manaus para presídio federal

Ruben Dário da Silva Villar, o “Colômbia”, mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Amazonas, e o braço direito dele, Jânio Freitas de Souza, estão sendo transferidos de Manaus para um Presídio Federal, nesta quinta-feira (25).

A Polícia Federal já havia informado que tinha pedido a transferência para presídio federal de Jânio e “Colômbia”, por conta do risco de fuga e risco à integridade física e psíquica dos investigados.

Colômbia, foi o mandante dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira, ocorridos em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas, segundo a Polícia Federal, e está preso desde dezembro de 2022.

Ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$ 15 mil, em outubro. A prisão dele foi novamente decretada pela Justiça Federal após ele descumprir condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória. Colômbia ainda é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas.

O pedido de prisão de Jânio foi feito após a PF identificar que ele estava coagindo testemunhas do caso e estar interferindo no andamento do processo contra ele e “Colômbia”.

