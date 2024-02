Carne não deve ser lavada antes do cozimento, alerta especialista

Em relação ao hábito de muitas pessoas de lavar carnes e peixes antes do preparo, a pesquisadora Marcella Garcez, nutróloga e Mestre em Ciências da Saúde é taxativa:

Nenhuma carne crua deve ser lavada. Só os pescados, no momento em que você vai filetar a carne, ou lavar o peixe na hora que você pescou. Então vai limpar o peixe, tirar a barrigada, tirar as escamas, você pode usar água. A partir do momento que você filetou a carne, ou ela está pronta para consumo, ou seja nos balcões do supermercado, obviamente, quer dizer carnes inspecionadas, que têm um certificado de qualidade, essas carnes já estão próprias para o consumo, e elas não devem ser lavadas, nem na pia, nem qualquer tipo de recipiente”.

As carnes, assim como nosso organismo, carregam microrganismos na sua superfície. Mas se elas forem produzidas em ambiente certificado e forem transportadas e armazenadas dentro da temperatura adequada, elas são seguras para consumo, segundo a especialista. Ela esclarece que, quando usamos a água no processo de preparo, na verdade podemos estar propagando bactérias para o interior da própria carne e para outros alimentos, que é quando acontece a chamada contaminação cruzada.

“Porque elas podem contaminar com esse processo, as carnes. Podem ser contaminadas porque bactérias, que, às vezes, eventualmente, estão na superfície podem ser levadas para dentro da carne. E a outra questão é que essa carne sendo lavada na pia, ou em algum outro recipiente, pode contaminar alimentos que estão próximos”.

Fonte: Radio Agencia