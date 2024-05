Bombeiros do AM partem para ação de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviou, na madrugada desta sexta-feira (10), uma equipe de 15 bombeiros, três viaturas e equipamentos para prestar ajuda humanitária ao estado de Rio Grande do Sul. O anunciou de envio dos militares foi feito, na quinta-feira (9), pelo governador Wilson Lima, com o lançamento da campanha “Amazonas pelo Rio Grande do Sul – AM pelo RS”.

Desde que o Rio Grande Sul decretou estado de emergência, O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Amazonas estão em contato direto com o Comitê de Crise instalado pelo governo gaúcho, acompanhando e auxiliando as ações humanitárias.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, disse que a tropa com 15 homens, que saiu hoje de Manaus, conta com especialistas no trabalho de resgate.

Ao todo, a equipe enviada é composta por dois mergulhadores, três guarda-vidas, dois especialistas em salvamento terrestres, um em desastres naturais, um em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e seis especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

Fonte: D24am.