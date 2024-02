Boletim InfoGripe alerta sobre aumento da covid-19 na região Norte

O último boletim InfoGripe traz um alerta para o aumento de casos de covid-19 na região norte do país. Divulgada nessa quinta-feira (8), a análise mostra a manutenção do aumento no número de novas notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave, associadas à Covid, especialmente no Amazonas e Tocantins, além do Mato Grosso, no Centro-Oeste.

O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, chama a atenção para os cuidados no período do Carnaval nesses estados.

Gomes também faz recomendações ao restante do país, e aponta preocupação com todas as faixas etárias.

Nas últimas oito semanas, a incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19 mantém o cenário de maior impacto nas crianças de até dois anos e na população a partir de 65 anos de idade.

Fonte: Radio Agência