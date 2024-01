Benjamin Constant vai ser o centro da Luta Olímpica na América Latina

O município de Benjamin Constant vai sediar a 2ª Edição do Desafio Internacional de Wrestling do Alto Solimões.

O evento tem o apoio da Prefeitura e da Confederação Brasileira de Wrestling – CBW, e reune atletas do Brasil, Peru, Colômbia e El Salvador, promovendo o intercâmbio cultural esportivo com o país da América Central.

Antes do Desafio Internacional, vai acontecer o 1° Campo de Treinamento, nas dependências do Centro de Convivência da Família, de 20/01 a 04/02 de 2024, englobando as categorias sub-15, Cadete e Júnior.

Acontecerão também, clínicas de luta, aulas teóricas e práticas e curso de arbitragem. O objetivo é promover a inclusão e o desenvolvimento dos atletas.

A Prefeitura já vem projetando atletas em competições ao redor do Planeta. O Projeto Bom de Luta, da Secretaria Municipal de Assistência Social, formou campeões brasileiros, pan-americanos e mundiais.

Fonte: PMBC