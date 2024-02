Benjamin Constant vai realizar a tradicional festa de carnaval 2024

O município de Benjamin Constant tem tradição nas festas de carnaval, esse ano não será diferente, nos dias 11. 12 e 13 de fevereiro a folia está garantida na cidade.

Esse o ano o evento sofrerá modificações, a tradicional festa que sempre foi realizada na avenida 21 de abril no centro da cidade, vai acontecer esse ano no Bumbódromo, com o desfile dos tradicionais blocos e apresentações de bandas.

Em relação aos blocos esse ano já tiveram algumas mudanças, 3 blocos tradicionais do município se uniram formando um único bloco. São eles, Os Bindas, Cohabam e os Dalmatas, juntos agora, eles formaram o bloco Império do Oeste, representando os bairros Cohabam, Eduardo Braga, Javarizinho e Umarizal.

O BC Folia 2024, espera todos para curtirem essa grande festa!

Por: Silvana Castelo Branco