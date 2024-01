Benjamin Constant sediará o II Desafio Internacional de Wrestling

A Prefeitura de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, irá realizar o II Desafio Internacional de Wrestling. O evento está agendado para o dia 3 de fevereiro, a delegação do Peru já está na cidade, o município está preparado para receber a Colômbia e El Salvador neste sábado!

O evento conta com o apoio da Confederação Brasileira de Wrestling e da Federação Amazonense de Luta Livre e Luta Olímpica, evento que promete ser um marco esportivo na região Alto Solimões. Os treinamentos básicos já estão em andamento, com atletas vindos de Manaus, Atalaia do Norte, Rio de Janeiro e Peru.

Prestigie esse grande evento esportivo, que destaca os talentos da tríplice fronteira para o mundo.