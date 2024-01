Benjamin Constant comemora seus 126 anos em grande estilo com show do cantor Pablo

A prefeitura de Benjamin Constant está organizando uma variada programação para comemorar o aniversário 126 do município no dia 29 de janeiro. O evento contará com atividades esportivas, noite cultural e internacional com a participação de artistas peruanos e claro a atração nacional mais esperada por todos, no dia 30 de janeiro o cantor Pablo encerra a festa com um super show, no Centro Cultural Alcino Castelo Branco (bumbodromo).

Desde já nós do Portal Tabatinga queremos parabenizar Benjamin Constant e desejar a todos os munícipes muita saúde e prosperidade.

E aí quem vai para essa grande festa?