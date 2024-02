Atriz mirim amazonense estreia segundo filme com temática regional

Aos 12 anos, a manauara Maria Carolina Zen, integra o elenco principal do seu segundo filme com temática amazônica, o curta-metragem Nhandê, da produtora Jamary Films, que estreia nesta sexta-feira (23), em Manaus.

Maria Zen começou em 2018, aos 6 seis anos de idade, estudando teatro, quando descobriu o mundo do audiovisual. Gravou duas webséries no mesmo ano. No ano seguinte contou a história de Ada Lovelace na série Garotas Espertas, pelo projeto Cunhantã Digital. Após a pandemia, gravou o longa ‘Sete Cores da Amazônia’, baseado em uma história em quadrinhos de mesmo nome, que estreou em 2022. O filme participou de festivais de cinemas nacionais e internacionais.

O filme, roteirizado e dirigido por Begê Muniz e Elisa Telles, utiliza os arredores da floresta amazônica e a cultura ancestral como ponto central da história, abordando temas sensíveis como o amadurecimento, a preservação das culturas originárias e a transição da infância para adolescência, além de elementos de cinema fantástico e aventura.

Maria e seus amigos de elenco estão muito entusiasmados com a estreia. Para a atriz mirim, que ama a cultura da Amazônia, esta é a segunda vez que interpreta um papel no qual pode destacar a cultura regional. “Estou muito ansiosa para a estreia, os expectadores irão se surpreender com a história”, afirmou ela.

O curta Nhandê estreia às 19h, no anfiteatro do Caua 1, localizado na rua Monsenhor Coutinho, número 724, centro de Manaus. A entrada é gratuita

Fonte: D24am.