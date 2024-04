Atleta benjaminense é destaque no atletismo do Amazonas

O Fenômeno do Atletismo Benjaminense Gleisse Laura após vencer competições na Tríplice Fronteira e consagrar-se, a melhor Atleta dos Jogos Estudantis do Alto Solimões (JEAS) em 2023, no último fim de semana realizou a sua primeira competição na Vila Olímpica em Manaus, onde se destacou conquistando medalha de ouro nos 1000m, além de duas Medalhas de prata, uma nos 75m e outra nos 250 metros.

A jovem Atleta de 15 anos, faz parte do Projeto Esperança do Atletismo, projeto idealizado por João Bindá, que também é seu treinador.

Após a conquista da medalha de ouro, Gleisse Laura irá representar o Amazonas na Categoria Sub 16, na prova dos 1000 metros.

Orgulho total não só para os benjaminenses, mas também para o Alto Solimões que vem se destacando no cenário esportivo regional e nacional com grandes talentos da região.

Nós do Portal Tabatinga queremos parabenizar a atleta Gleisse Laura, pela dedicação, esforço e pelas conquistas alcançadas.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga