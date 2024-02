Amazonas registra quatro mortes por Covid em 2024, aponta FVS

O Amazonas já registrou quatro mortes por Covid-19 em 2024, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do estado (FVS-AM). Os dados estão em um novo boletim sobre o cenário da doença no estado, divulgado na segunda-feira (19).

De acordo com o órgão, entre 10 de dezembro do ano passado e 10 de fevereiro deste ano, foram registrados 2.751 casos e 142 hospitalizações por Covid-19 no estado. Do total de hospitalizados, 100 apresentaram, pelo menos, um fator de risco, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas e imunodepressão.

Conforme o responsável pela Vigilância Epidemiológica na FVS, Alexsandro Melo, os pacientes que morreram em decorrência da doença neste ano eram dois homens e duas mulheres. Desses, três estavam na faixa etária acima dos 70 anos, enquanto uma das vítimas tinha 47 anos.

Fonte: G1 Amazonas