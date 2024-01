Acompanhe a programação do aniversário 126 de Benjamin Constant

Durante os dias que antecedem o aniversário 126 do município de Benjamin Constant, vários eventos irão acontecer na cidade como, apresentações de bandas local e dos países vizinhos, inaugurações de várias instituições e uma grande programação esportiva que já está movimentando o município.

A noite mais aguardada é a grande festa em comemoração ao aniversário do município que vai ser realizada no Centro de Convenções Alcino Castelo Branco (bumbódromo) no dia 30 de janeiro com o mega show do cantor Pablo.

Acompanhe a programação da noite:

19:00hs- início da programação.

19:30hs- início do II concurso de beleza Senhorita Benjamin Constant.

23:30hs – queima de fogos pelos 126 anos de Benjamin Constant

23:45hs- Dj Richard

00:15hs- Banda Loko Desejo

01:45hs- show do Pablo do Arrocha

03:15hs-Banda Furacão

04:45hs-encerramento

E aí, quem vai prestigiar esse grande evento que esta prometendo sacudir o bumbódromo.