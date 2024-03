Ações de Fiscalização no trânsito causam impacto positivo na redução de acidentes.

A Prefeitura de Tabatinga por meio do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT) anunciou a redução de atendimentos de ocorrências de sinistros de trânsitos realizado pelo SAMU.

Os dados foram fornecidos pelo SAMU que compara os números de atendimentos do ano de 2022 e 2023 onde o resultado é a redução de – 37% de ocorrências de acidentes no município.

Uma resposta positiva para todas as ações realizadas pelo IMTT sejam elas: ações de educação de trânsito nas escolas, ações de fiscalização no trânsito nas vias com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Guarda Civil Municipal-GCM e 8⁰BPM/PMAM, que visam sempre combater os condutores que causam acidentes de trânsito por embriaguez ou a falta de iluminação adequada para a condução.

Os números mostram que a fiscalização eficiente, reduz acidentes e preserva vidas e essa fiscalização constante é fundamental para continuarmos melhorando cada vez mais para o trânsito local.

Fiscalização ativa, salva vidas e promove um trânsito mais seguro para todos!

Fonte: IMTT