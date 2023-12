Você já sabe onde vai passar a virada do ano?

O Tropical Vibes te convida para celebrar a entrada de ano novo no melhor local da cidade e claro, com a melhor programação para iniciar 2024 com o astral lá em cima.

A grande festa vai ser realizada no dia 31 de dezembro, véspera de réveillon, com várias atrações, entre elas, a banda Treelance de Manaus, os pré shows de:

Forró de milhões e a participação especial do show men Martin e dançarinas, que prometem estremecer tudo com muita dança e coreografias do momento.

Não perca tempo, chame a família e os amigos e reserve a sua mesa, adquira o seu ingresso antecipado e venha curtir essa noite especial que promete ser inesquecível.

Reveillon 2024 é no Tropical Vibes, a sua melhor opção!